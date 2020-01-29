***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 20/01/2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.880 sayılı yazısı ile ihracına izin verilen INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'na bağlı INVESTRADE BİRİNCİ KATILIM SERBEST FONU'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815027BIST