***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 15:55
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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18.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket çıkarılmış sermayesinin 9.000.000,-TL'den 16.130.000 TL'ye çıkarılmasını içeren Ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili maddesinde yapılan değişikliğe Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25416 sayılı yazıları ile onay verilmiştir.
Ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili sekizinci maddesinde yapılan değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 01.09.2022 tarih ve 10651 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059311
BIST
15:473.162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -9,59
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:4718,2084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:4718,2455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0514
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:47993,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,31
|Açılış
|: 993,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:45
|CLEBI
|397,10
|110.714.426
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.292.092
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.681.843
|% 9,99
|
|TLMAN
|44,08
|49.933.467
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.298.226
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,52
|64.106.521
|% -8,52
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,60
|16.755.780
|% -6,72
|
|HEDEF
|9,66
|39.508.149
|% -6,58
|
|HALKB
|9,12
|4.701.669.763
|% 5,80
|
|THYAO
|71,55
|4.640.111.929
|% -2,12
|
|PETKM
|14,08
|4.604.004.933
|% -2,36
|
|GARAN
|23,42
|4.115.897.931
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,48
|3.920.764.565
|% 6,25
|
|EKGYO
|4,05
|2.284.153.743
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,48
|3.920.764.565
|% 6,25
|
|HALKB
|9,12
|4.701.669.763
|% 5,80
|
|ISCTR
|8,23
|3.329.303.026
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,92
|2.623.935.921
|% 8,34
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2043
|18,2080
|% 0,13
|
|Euro
|18,2116
|18,2273
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,9820
|21,0872
|% -0,46
|
|Frank
|18,4742
|18,5855
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8305
|4,8548
|% 0,13
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-11,23
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.668
|6.769
|-40,00
|
|Tam
|6.705
|6.757
|-17,00
|
|Yarım
|3.267
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,68
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|-1,47
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59KONTR
Yüzde -79.26 oranında düşüşle 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 858, 491 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 51 kaybederek (% -0.59 ) 3, 434
-
15:57XU100
Endeks 3, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 58, 502.00 milyon TL de
-
15:57PRZMA
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 277 adet işlem
-
15:56ESCAR
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 39.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 831 adet işlem