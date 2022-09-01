***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket çıkarılmış sermayesinin 9.000.000,-TL'den 16.130.000 TL'ye çıkarılmasını içeren Ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili maddesinde yapılan değişikliğe Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25416 sayılı yazıları ile onay verilmiştir.Ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili sekizinci maddesinde yapılan değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 01.09.2022 tarih ve 10651 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059311BIST