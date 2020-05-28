***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından 18/05/2020 tarih ve E.12233903-305.04-E.5167 sayılı yazısı ile oluru verilenInvestrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı INVESTRADE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBESTFONU'nun izahname değişikliği ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847271BIST