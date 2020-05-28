***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.05.2020 14:58
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından 18/05/2020 tarih ve E.12233903-305.04-E.5167 sayılı yazısı ile oluru verilen
Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı INVESTRADE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST
FONU'nun izahname değişikliği ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847271
BIST
15:26105.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 608,51
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:266,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:267,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0571
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5169
En Düşük
7,4416
15:26377,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 5,25
|Açılış
|: 377,62
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.955.240
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.808.224
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.241.433
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.577
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|6.276.714
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.714.915
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,69
|2.576.154.662
|% 2,92
|
|GARAN
|7,77
|1.737.553.680
|% 1,70
|
|PGSUS
|60,05
|892.723.801
|% 1,61
|
|ASELS
|30,24
|600.341.457
|% 0,53
|
|AKBNK
|5,68
|533.911.556
|% 1,43
|
|GARAN
|7,77
|1.737.553.680
|% 1,70
|
|THYAO
|12,69
|2.576.154.662
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,43
|244.688.146
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|268.285.476
|% 0,45
|
|AVOD
|3,59
|448.536.236
|% -4,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3437
|8,3855
|% 0,77
|
|Frank
|6,9995
|7,0416
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8104
|1,8194
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.724
|13,61
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,40
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,80
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|1,01
|