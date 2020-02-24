***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.02.2020 14:38
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname ekte yeralmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821145
BIST
15:44114.161
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -2.668,88
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:446,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0631
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:446,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:44332,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 10,82
|Açılış
|: 332,91
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.093.104
|% 20,00
|
|IPEKE
|10,87
|845.258.303
|% 11,49
|
|OZBAL
|2,24
|13.577.238
|% 11,44
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,38
|165.665.263
|% -10,68
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|1.545.656.070
|% -5,72
|
|IPEKE
|10,87
|845.258.303
|% 11,49
|
|KOZAA
|12,97
|566.959.577
|% 3,43
|
|ASELS
|28,46
|505.220.387
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,74
|326.574.571
|% -2,84
|
|ODAS
|2,15
|306.941.597
|% 1,42
|
|CEMAS
|1,26
|180.682.436
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|164.459.033
|% 0,81
|
|KRDMD
|2,74
|326.574.571
|% -2,84
|
|THYAO
|13,69
|1.545.656.070
|% -5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9121
|7,9518
|% 0,50
|
|Frank
|6,2539
|6,2916
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6353
|1,6435
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|38,92
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,66
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.195
|2.250
|67,94
|
|Yarım
|1.061
|1.088
|32,86
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,43
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-2,39
|
Seans Raporu
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-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3936, 91 kaybederek (% -2.81 ) 136, 104
-
15:52XU100
Endeks 113, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 47 altında . İşlem hacmi 8, 325.00 milyon TL de
-
15:47XU100
Endeks 113, 954 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 8, 255.00 milyon TL de
-
15:47FENER
Yüzde -10.75 oranında düşüşle 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 452, 253 adet işlem
-
15:43AKMGY
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 26.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 812 adet işlem