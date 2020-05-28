***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.05.2020 15:35
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2020 tarih 12233903-305.04-E.5167 sayılı yazısı ile değişiklik onay verilen Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı INVESTRADE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FONU'nun Katılım Paylarının ihracına ilişkin Güncel izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847280
BIST
15:30105.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 567,10
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:306,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:307,5145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0547
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5172
En Düşük
7,4416
15:30377,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,19
|Açılış
|: 377,56
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.955.761
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|32.413.210
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|74.861.664
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.582
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.241.433
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.284.539
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.727.021
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|2.589.454.296
|% 3,00
|
|GARAN
|7,75
|1.742.710.590
|% 1,44
|
|PGSUS
|60,00
|897.197.893
|% 1,52
|
|ASELS
|30,22
|612.562.809
|% 0,47
|
|AKBNK
|5,68
|534.883.741
|% 1,43
|
|GARAN
|7,75
|1.742.710.590
|% 1,44
|
|THYAO
|12,70
|2.589.454.296
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,43
|245.409.751
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|278.740.181
|% 0,45
|
|AVOD
|3,59
|451.973.146
|% -4,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3385
|8,3803
|% 0,70
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8109
|1,8199
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|13,61
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,01
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.477
|31,00
|
|Tam
|2.519
|2.553
|43,30
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,60
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,95
|