***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2020 tarih 12233903-305.04-E.5167 sayılı yazısı ile değişiklik onay verilen Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı INVESTRADE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FONU'nun Katılım Paylarının ihracına ilişkin Güncel izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847280BIST