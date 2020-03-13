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***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.03.2020 09:31
GÜNCEL HABERLER



***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.11.2017 TREND Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 70.06 Bağımsız Üye Değil
AMER ALSHAVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 10.11.2017 Bağımsız Üye Değil
HAKAN BEROOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.03.2018 Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
MOHAMMED ALAHMAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.02.2020 Finansal Raporlama ve İç Kontrolden Sorumlu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827782


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CEOEM 5,00 2.081.892 % 0,00  
PGSUS 35,50 84.812.697 % 0,00  
VERTU 3,19 3.973.223 % 0,00  
KFEIN 8,40 17.485.184 % 0,00  
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Frank 6,6632 6,7034 % 0,00  
Riyal 1,6755 1,6839 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.586 1.586 9,32  
Altın Gr. 321 321 0,72  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,63 15,66 -0,18  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 -0,04  
B. Petrol 33,64 33,64 0,42  
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