***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2020 15:03
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hakan BEROOĞLU Portföy Yöneticisi / Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli SPF İleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçları Lisansı - 213437 - 309490
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890951
BIST
17:031.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:037,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:039,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:03458,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 458,24
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:03
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8292
|7,8340
|% 0,03
|
|Euro
|9,4501
|9,4585
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,4020
|10,4541
|% -0,74
|
|Frank
|8,7093
|8,7618
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0841
|2,0945
|% 0,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,08
|