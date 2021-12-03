***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2021 14:01
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.11.2017 TREND Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 70.06 Bağımsız Üye Değil
AMER ALSHAVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 10.11.2017 Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlama ve İç Kontrolden Sorumlu
HAKAN BEROOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.03.2018 Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
ABDULRAQEB FAREA ALI ABDULRAQEB FAREA ALI SALEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.10.2021 Saba African Bank Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980855
BIST
15:221.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 31,34
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:2213,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0820
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:2215,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0597
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:22781,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,65
|Açılış
|: 781,65
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:20
|MAKTK
|3,74
|43.686.436
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|182.351.411
|% -9,92
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|GARAN
|11,75
|1.192.635.428
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,41
|1.150.518.086
|% 0,64
|
|KOZAL
|134,90
|963.380.742
|% 4,65
|
|SISE
|13,36
|940.725.533
|% 0,30
|
|TSKB
|1,60
|451.345.113
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|225.071.317
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|602.335.192
|% 1,76
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|ODAS
|1,60
|213.746.478
|% 3,90
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7264
|13,7291
|% 0,48
|
|Euro
|15,5257
|15,5695
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,2098
|18,3012
|% 0,28
|
|Frank
|14,9232
|15,0131
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% 0,59
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,62
|
|Altın Gr.
|785
|785
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 31 artarak (% 1.65 ) 2, 053
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAKTK, PKENT
-
15:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KRDMD
-
15:32XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 21, 136.00 milyon TL de
-
15:32EGEPO
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 410 adet işlem