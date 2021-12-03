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***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2021 14:01
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.11.2017 TREND Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 70.06 Bağımsız Üye Değil
AMER ALSHAVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 10.11.2017 Bağımsız Üye Değil Finansal Raporlama ve İç Kontrolden Sorumlu
HAKAN BEROOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.03.2018 Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
ABDULRAQEB FAREA ALI ABDULRAQEB FAREA ALI SALEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.10.2021 Saba African Bank Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980855


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Altın Gr. 785 785 6,39  
Cumhuriyet 5.174 5.252 94,00  
Tam 5.156 5.290 107,61  
Yarım 2.492 2.559 52,05  
Çeyrek 1.250 1.280 26,03  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,03  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,04  
B. Petrol 71,63 71,63 1,96  
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