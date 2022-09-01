***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 16:04
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.130.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6434000 TRY 39,89 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1996000 TRY 12,37 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 100000 TRY 0,62 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2000000 TRY 12,40 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2500000 TRY 15,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2500000 TRY 15,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 600000 TRY 3,72 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR 6434000 TRY 39,89
INVESTRADE COMPANY B.S.C. 1996000 TRY 12,37
INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. 100000 TRY 0,62
SABA AFRICAN BANK 2000000 TRY 12,40
ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI 2500000 TRY 15,50
RASHID NASSER R S AL-KAABI 2500000 TRY 15,50
BAYRAM ŞENTÜRK 600000 TRY 3,72
TOPLAM 16130000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059312
BIST