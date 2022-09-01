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***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2022 16:04
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.130.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6434000 TRY 39,89 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1996000 TRY 12,37 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 100000 TRY 0,62 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2000000 TRY 12,40 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2500000 TRY 15,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 2500000 TRY 15,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 600000 TRY 3,72 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR 6434000 TRY 39,89
INVESTRADE COMPANY B.S.C. 1996000 TRY 12,37
INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. 100000 TRY 0,62
SABA AFRICAN BANK 2000000 TRY 12,40
ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI 2500000 TRY 15,50
RASHID NASSER R S AL-KAABI 2500000 TRY 15,50
BAYRAM ŞENTÜRK 600000 TRY 3,72
TOPLAM 16130000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059312


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 110.727.530 % 10,00  
EGGUB 307,30 139.298.545 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.681.843 % 9,99  
PRKME 13,12 58.017.421 % 9,97  
EMNIS 43,04 105.270 % 9,96  
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Dolar 18,1973 18,2112 % 0,14  
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Sterlin 20,9876 21,0928 % -0,44  
Frank 18,4730 18,5842 % -0,31  
Riyal 4,8309 4,8551 % 0,13  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 -10,03  
Altın Gr. 993 993 -7,74  
Cumhuriyet 6.672 6.773 -36,00  
Tam 6.682 6.734 -40,00  
Yarım 3.256 3.292 -20,00  
Çeyrek 1.633 1.646 -9,00  
Gümüş.Ons 17,71 17,74 -0,27  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 -0,24  
B. Petrol 93,92 93,92 -1,72  
Seans Raporu 15:51
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