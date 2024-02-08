***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.11.2017 70.06 Bağımsız Üye DeğilABDULLATIF MOHAMED ABDULLAMOHD NOOR JANAHI ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.10.2023 Evet 15.5 Bağımsız Üye DeğilHAKAN BEROOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.03.2018 Evet 3.72 Bağımsız Üye Değil Genel MüdürABDULRAKEB SALEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.10.2021 Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247943BIST