***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2024 11:07
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.11.2017 70.06 Bağımsız Üye Değil
ABDULLATIF MOHAMED ABDULLAMOHD NOOR JANAHI ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 13.10.2023 Evet 15.5 Bağımsız Üye Değil
HAKAN BEROOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.03.2018 Evet 3.72 Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
ABDULRAKEB SALEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 19.10.2021 Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247943
BIST
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11:138.934
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 91,13
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1330,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1333,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0938
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:132.000,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.000,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ICBCT
|19,49
|69.247.695
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|423.591.917
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,00
|52.682.730
|% -6,67
|
|KBORU
|143,30
|168.739.190
|% -6,03
|
|CVKMD
|447,25
|271.528.829
|% -5,64
|
|THYAO
|289,00
|5.124.352.453
|% 1,05
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|TUPRS
|156,90
|1.786.365.008
|% 1,69
|
|EREGL
|45,06
|1.406.219.628
|% 0,09
|
|BINHO
|690,50
|1.167.657.963
|% 6,89
|
|ADESE
|2,76
|201.054.806
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,40
|669.297.001
|% 0,97
|
|TSPOR
|1,67
|99.056.691
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,97
|251.211.955
|% -0,20
|
|REEDR
|41,52
|1.910.497.578
|% -0,38
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6006
|30,6073
|% 0,08
|
|Euro
|33,0570
|33,0733
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5416
|38,7349
|% 0,09
|
|Frank
|34,9007
|35,1109
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1360
|8,1768
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|882,12
|883,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|887,99
|889,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,22
|2.032,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:27ERBOS
Yüzde 6.04 oranında artışla 238.90 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 040 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 94 artarak (% 0.97 ) 9, 485
-
11:24XU100
Endeks 8, 929 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 34, 125.00 milyon TL de
-
11:24NATEN
Yüzde 6.59 oranında artışla 58.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 922 adet işlem
-
11:23GOKNR
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 242, 232 adet işlem