***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/08/2022Karar Sayısı2022/17Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:II, NO:14.1) UYARINCA SORUMLULUK BEYANIİlişikte sunduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine aita) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,b) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞDr. Hakan BEROOĞLU Dr. Amer ALSHAVAYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan VekiliGenel Müdür (Finansal Raporlamadan Sorumlu)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055458BIST