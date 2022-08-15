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***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.08.2022 15:51
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2022
Karar Sayısı
2022/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:II, NO:14.1) UYARINCA SORUMLULUK BEYANI
 İlişikte sunduğumuz Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait
a) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Dr. Hakan BEROOĞLU        Dr. Amer ALSHAVA
Yönetim Kurulu Üyesi          Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür                       (Finansal Raporlamadan Sorumlu)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055458


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Yarım 3.360 3.396 -5,00  
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Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
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