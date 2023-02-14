***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2023 tarihli toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97. maddesinin birinci fıkrası ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, Şirketimizin portföy yöneticiliği faaliyetinin 09.02.2023 tarihinden itibaren başlamak ve bir yıllık süreyi aşmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113080BIST