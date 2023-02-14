***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
14.02.2023 12:44
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2023 tarihli toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97. maddesinin birinci fıkrası ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, Şirketimizin portföy yöneticiliği faaliyetinin 09.02.2023 tarihinden itibaren başlamak ve bir yıllık süreyi aşmamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113080
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.124,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.123,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8483
|% 0,05
|
|Euro
|20,2766
|20,2840
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9240
|23,0390
|% 0,55
|
|Frank
|20,4294
|20,5525
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0079
|5,0330
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|9,00
|
|Tam
|7.645
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.735
|3.766
|8,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,14
|