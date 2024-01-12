***IYF* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
12.01.2024 19:01
***IYF******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [IYF, AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/01/2024
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
AKFGY
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
15/01/2024
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239302
BIST