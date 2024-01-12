***IYF* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***IYF******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [IYF, AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/01/2024Bildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduIYFİlgili Menkul Kıymet AdıAKFGYEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih15/01/2024Likidite Sağlayıcılığın Biteceği TarihAçıklamalarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239302BIST