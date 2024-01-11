***IYF* *AKFGY* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******AKFGY******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)'nin 11.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden AKFGY paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak AKFGY ile 11.01.2024 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları 11.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238635BIST