***IYF* *AKFGY* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 18:49
***IYF******AKFGY******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)'nin 11.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden AKFGY paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak AKFGY ile 11.01.2024 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları 11.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238635
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0427
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0978
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.943,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,67
|Açılış
|: 1.943,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,46
|205.445.009
|% 9,95
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|BURVA
|82,20
|26.293.241
|% -6,06
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|KOZAL
|19,91
|1.999.873.648
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9948
|30,0027
|% 0,14
|
|Euro
|32,9555
|32,9859
|% 0,30
|
|Sterlin
|37,9935
|38,1840
|% -0,09
|
|Frank
|34,9163
|35,1267
|% -0,37
|
|Riyal
|7,9755
|8,0155
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|914,64
|916,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,12
|988,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,08
|2.018,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU