***IYF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***IYF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [IYF]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYF) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYF'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 2 adet varant 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYF tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** AB1AA.V, AB1PA.V ***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249375BIST