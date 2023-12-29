***IYF* *CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
29.12.2023 18:27
***IYF******CATES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [IYF, CATES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
CATES
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
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Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
02/01/2024
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230806
BIST