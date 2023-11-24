***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [CATES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÇates Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.06.2023 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.cates.com.tr/izahname-ve-ekleri.html sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219886BIST