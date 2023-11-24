***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [CATES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÇates Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ve PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Tarafından Hazırlanan 16.02.2023 Tarihli Şirket Değeri Tahminine İlişkin Değerleme Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.cates.com.tr/izahname-ve-ekleri.html sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219889BIST