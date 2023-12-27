***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 10:28
***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES)'nin 20.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden CATES paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak CATES ile 20.12.2023 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları bugün (27.12.2023 tarihinde) Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229585
BIST
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12:457.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -53,81
|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.282
12:4529,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1215
|Açılış
|: 29,3800
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|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4002
En Düşük
29,0967
12:4532,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1790
|Açılış
|: 32,4000
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|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,5213
En Düşük
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12:451.955,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 1.955,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:43
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|284.654.200
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.200.289
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.502.828
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.237.665
|% -10,00
|
|AHGAZ
|8,66
|21.321.033
|% -9,98
|
|SKBNK
|4,60
|11.701.954
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.119.833
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|25.650.198
|% -9,95
|
|THYAO
|226,30
|1.843.455.864
|% -0,61
|
|YKBNK
|19,17
|1.654.746.605
|% -3,96
|
|AKBNK
|36,04
|1.350.459.090
|% -4,35
|
|EREGL
|40,62
|1.227.420.626
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,30
|1.159.152.007
|% 0,56
|
|YKBNK
|19,17
|1.654.746.605
|% -3,96
|
|MRGYO
|4,42
|309.630.237
|% 6,76
|
|EKGYO
|6,86
|301.181.758
|% 0,29
|
|ISCTR
|21,72
|917.599.173
|% -2,60
|
|ZOREN
|4,01
|159.793.292
|% -0,74
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3890
|29,3957
|% 0,42
|
|Euro
|32,4951
|32,5112
|% 0,53
|
|Sterlin
|37,2868
|37,4738
|% 0,87
|
|Frank
|34,3314
|34,5382
|% 0,97
|
|Riyal
|7,8135
|7,8526
|% 0,86
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,16
|% 0,66
|
|Platin
|980,57
|984,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,24
|1.197,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,61
|80,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,62
|2.068,90
|% 0,66
|