***IYF* *INFO* *ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
19.02.2024 15:49
***IYF******INFO******ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Fatih Mah. 220770 Ada 1 Parsel'de konumlu Kablo Üretim Tesisi'nde yer alan makine ve ekipmanların 31.12.2022 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespitine yönelik hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporu, Makine Listesi ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.alveskablo.com.tr/halka-arz-bilgileri sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250392
BIST
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18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0370
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:052.000,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,19
|Açılış
|: 2.000,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8675
|30,8759
|% 0,12
|
|Euro
|33,2678
|33,2791
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,7431
|38,9373
|% 0,00
|
|Frank
|34,8669
|35,0770
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2105
|8,2516
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,55
|903,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,19
|948,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,55
|83,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,98
|2.016,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
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17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem