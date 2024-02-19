***IYF* *INFO* *ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******INFO******ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALVES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Fatih Mah. 220770 Ada 1 Parsel'de konumlu Kablo Üretim Tesisi'nde yer alan makine ve ekipmanların 31.12.2022 tarihi itibarıyla pazar değerinin tespitine yönelik hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporu, Makine Listesi ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.alveskablo.com.tr/halka-arz-bilgileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250392BIST