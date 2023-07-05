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***IYF* *INFO* *BRLSM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

05.07.2023 12:32
***IYF* *INFO* *BRLSM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***IYF******INFO******BRLSM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
21.06.2023 – 04.07.2023
Açıklamalar

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 21.06.2023 – 04.07.2023 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165739


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Cumhuriyet 10.776 10.939 19,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.208 5.329 -3,00  
Çeyrek 2.612 2.664 -2,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,85 -0,13  
Gümüş Gr. 19,15 19,17 -0,05  
B. Petrol 76,25 76,25 0,00  
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