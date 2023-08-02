***IYF* *INFO* *BRLSM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.08.2023 23:46
***IYF******INFO******BRLSM*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
19.07.2023 – 01.08.2023
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 19.07.2023 – 01.08.2023 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180056
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0595
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
26,9967
En Düşük
26,9249
18:0529,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1735
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,9340
En Düşük
29,4563
18:051.679,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.679,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.680,63
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9800
|% 0,22
|
|Euro
|29,5223
|29,5952
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,1809
|34,3523
|% 0,05
|
|Frank
|30,6028
|30,7872
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1651
|7,2010
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|1,57
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|1,92
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.976
|11.099
|17,00
|
|Yarım
|5.492
|5.575
|8,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.787
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|-0,08
|