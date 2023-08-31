***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023-14.02.2024Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 25.08.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesine karar verilmiştir. Geri alım işlemi gerçekleştirilen 3.559.783 adet payın tamamı 28.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarINFO 28/08/2023 3.559.783 % 1,56 14,22 % 0 18.622.126,49 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190602BIST