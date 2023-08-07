***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.08.2023 14:07
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 770.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.08.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181421
BIST
'
16:127.463
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 62,25
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1226,9972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0832
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1229,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0777
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:121.684,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.684,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:11
|MIPAZ
|28,60
|25.496.015
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|258.472.680
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|105.696.814
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|ZEDUR
|98,30
|333.099.168
|% -7,61
|
|ENSRI
|10,22
|114.223.718
|% -6,41
|
|THYAO
|264,00
|11.811.118.140
|% 6,11
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|KLSER
|53,50
|4.888.226.919
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.436.913.290
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.959.986.928
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.352.144
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,07
|1.941.903.880
|% 0,06
|
|FZLGY
|15,79
|1.756.963.967
|% 8,22
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9923
|26,9976
|% 0,31
|
|Euro
|29,7258
|29,7470
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,3884
|34,5608
|% 0,51
|
|Frank
|30,7582
|30,9435
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1741
|7,2101
|% 0,30
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|2,80
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|49,00
|
|Tam
|11.059
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.534
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,49
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26SAFKR
Yüzde 7.33 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 478 adet işlem
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 54 artarak (% 0.65 ) 8, 075
-
16:23XU100
Endeks 7, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 92, 754.00 milyon TL de
-
16:23GEDIK
Yüzde 4.03 oranında artışla 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 573, 338 adet işlem
-
16:22ADEL
Yüzde 6.50 oranında artışla 312.90 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 804 adet işlem