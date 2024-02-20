***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
20.02.2024 14:18
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250758
BIST
'
16:109.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,36
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.350
16:1030,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0677
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1444
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:09
|YAPRK
|385,00
|291.893.818
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.633.765.822
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,18
|60.270.400
|% -9,96
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,88
|88.928.499
|% -6,57
|
|AVTUR
|11,82
|48.716.603
|% -4,98
|
|TURSG
|52,30
|382.494.186
|% -4,91
|
|THYAO
|282,25
|7.955.216.131
|% 1,35
|
|ISCTR
|28,38
|5.233.176.156
|% 3,65
|
|GUBRF
|204,80
|4.556.787.164
|% 3,59
|
|EREGL
|48,68
|4.263.043.141
|% 0,75
|
|AKBNK
|43,42
|4.245.397.521
|% 4,53
|
|ZOREN
|5,95
|2.584.095.293
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,38
|5.233.176.156
|% 3,65
|
|EKGYO
|10,63
|1.689.134.374
|% 1,05
|
|YKBNK
|24,48
|3.304.029.766
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.014.765
|% 0,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9002
|30,9048
|% 0,21
|
|Euro
|33,4138
|33,4212
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8381
|39,0329
|% 0,27
|
|Frank
|34,8955
|35,1057
|% 0,25
|
|Riyal
|8,2200
|8,2612
|% 0,27
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|908,76
|911,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,34
|975,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,88
|2.028,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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