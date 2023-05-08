***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.05.2023 19:11
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 300.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 05.05.2023 tarih ve 25/570 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 300.000.000 TL tutarlı olarak SPK'nın 05.05.2023 tarih ve 25/570 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148286
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
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|Önceki Kapanış
|: 4.401
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4.578
En Düşük
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17:5919,5072
En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 20,4800
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|Önceki Kapanış
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19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5088
En Yüksek
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|Açılış
|: 22,4900
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|Önceki Kapanış
|: 22,4700
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En Düşük
21,4429
17:591.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 1.271,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
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1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5037
|19,5072
|% -0,03
|
|Euro
|21,5030
|21,5088
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5753
|24,6985
|% -0,00
|
|Frank
|21,8602
|21,9919
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|1,56
|