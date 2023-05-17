***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.05.2023 14:18
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (17.05.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151920
BIST
15:594.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 67,42
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5919,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5921,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:591.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|23.965.753
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|AVHOL
|33,96
|296.433.033
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|366.985.198
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,70
|102.397.574
|% -3,52
|
|ULAS
|15,05
|5.724.516
|% -3,22
|
|THYAO
|137,10
|4.994.044.564
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.872.927.296
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,39
|2.223.808.719
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,50
|1.065.951.399
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5556
|24,6788
|% 0,03
|
|Frank
|21,8506
|21,9822
|% -0,30
|
|Riyal
|5,2527
|5,2791
|% 0,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|9.042
|9.179
|-52,00
|
|Tam
|8.995
|9.229
|-82,40
|
|Yarım
|4.443
|4.560
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.215
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,02
|