***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.08.2023 13:53
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (29.08.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190196
BIST
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14:147.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,76
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1426,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1428,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:141.641,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULAS
|17,16
|26.067.989
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|727.198.813
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.574.168
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,83
|96.983.101
|% -6,75
|
|ISCTR
|22,26
|9.249.247.726
|% 9,01
|
|TUPRS
|142,00
|5.096.743.111
|% -3,27
|
|ASTOR
|136,90
|4.369.240.943
|% 1,03
|
|SISE
|53,70
|3.864.707.154
|% 0,66
|
|KCHOL
|146,60
|3.820.215.133
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,26
|9.249.247.726
|% 9,01
|
|SKBNK
|4,33
|898.207.194
|% 4,84
|
|EKGYO
|8,63
|1.546.703.871
|% 1,05
|
|YKBNK
|16,94
|2.606.884.409
|% 1,62
|
|ZOREN
|4,73
|687.862.786
|% -2,47
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5955
|26,6133
|% 0,59
|
|Euro
|28,7452
|28,7677
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3908
|33,5583
|% 0,40
|
|Frank
|29,9256
|30,1059
|% 0,33
|
|Riyal
|7,0682
|7,1037
|% 0,47
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,61
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|8,12
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.963
|11.035
|-51,00
|
|Yarım
|5.494
|5.539
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,76
|0,12
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|0,61
|
Seans Raporu
14:12
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-
14:27DERIM
Yüzde 5.27 oranında artışla 19.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 145, 363 adet işlem
-
14:26OYLUM
Yüzde 7.71 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 258, 970 adet işlem
-
14:25ISCTR
Yüzde 8.91 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 884, 276 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.14 ) 8, 549
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, SKBNK, EKGYO