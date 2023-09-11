***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaYönetim Kurulumuzun 10.08.2023 tarihli kararı ile halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ilişkin almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193984BIST