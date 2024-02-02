***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246434BIST