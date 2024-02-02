***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
02.02.2024 16:06
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı"nın eklerinden "Ek-1 Esas Sözleşme" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246435
BIST
'
17:008.630
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -16,53
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0030,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1301
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0032,9471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1104
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:001.988,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -16,35
|Açılış
|: 1.988,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.706.720
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.417.343.846
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.379.891
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.850.747
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,36
|129.366.837
|% -7,71
|
|THYAO
|277,00
|13.349.731.398
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,65
|5.667.405.345
|% 5,79
|
|EREGL
|43,40
|4.251.337.849
|% -0,73
|
|AKBNK
|39,14
|3.738.528.684
|% -2,35
|
|ASTOR
|126,40
|3.625.203.267
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|921.393.817
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,18
|384.103.846
|% 4,31
|
|EKGYO
|9,90
|1.773.405.432
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,20
|3.109.370.851
|% -0,72
|
|PETKM
|22,00
|2.469.940.581
|% -1,70
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4599
|30,4637
|% 0,43
|
|Euro
|32,9336
|32,9471
|% -0,33
|
|Sterlin
|38,4776
|38,6706
|% -0,20
|
|Frank
|35,1107
|35,3222
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0984
|8,1390
|% 0,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,48
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|903,36
|904,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,15
|959,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,43
|78,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
-
17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
-
17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem
-
17:13ATSYH
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 42.88 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 383 adet işlem
-
17:12ASTOR
Yüzde 6.47 oranında artışla 126.70 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 907, 634 adet işlem