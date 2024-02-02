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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

02.02.2024 16:06
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa  sunulmak üzere,  toplam  nominal 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı"nın eklerinden "Ek-2 Genel Kurul Çalışma Esaslarına İlişkin İç Yönerge" ve  "Ek-3 İmza Yetkilerine İlişkin İç Yönerge" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246436


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Paladyum 954,30 956,84 % 0,66  
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Altın Ons 2.030,31 2.030,63 % 0,66  
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