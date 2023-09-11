***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
11.09.2023 19:40
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 10.08.2023 tarihli kararı ile halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ilişkin almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarlı başvuru ekinde sunulan ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan taslak Özet ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193986
BIST
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18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0431
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
18:0528,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1200
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,8300
En Düşük
28,7000
18:051.660,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.660,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8705
|26,8773
|% 0,15
|
|Euro
|28,8941
|28,9095
|% 0,63
|
|Sterlin
|33,5244
|33,6925
|% 0,49
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1459
|7,1817
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|5,52
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.040
|11.144
|35,00
|
|Yarım
|5.537
|5.595
|19,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem