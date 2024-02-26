***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
26.02.2024 12:28
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 7.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251853
BIST
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14:389.370
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -4,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3831,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3833,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:382.033,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.033,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KLSER
|82,50
|605.047.928
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|8.701.444
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|360.687.316
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.552.120
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.796.353
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|579.265.372
|% -6,53
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|AYCES
|1.051,00
|658.360.865
|% -5,40
|
|THYAO
|286,25
|7.580.298.568
|% -0,09
|
|BORSK
|54,70
|4.494.820.476
|% 6,01
|
|MIATK
|77,10
|4.152.158.340
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,80
|4.014.880.750
|% 6,24
|
|ISCTR
|28,32
|3.979.168.833
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,81
|871.364.654
|% -1,86
|
|ISCTR
|28,32
|3.979.168.833
|% -1,46
|
|EKGYO
|11,36
|1.504.977.313
|% -2,32
|
|AKFGY
|2,46
|243.119.653
|% -1,60
|
|TSPOR
|1,84
|169.050.408
|% 2,22
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1196
|31,1239
|% 0,27
|
|Euro
|33,7996
|33,8145
|% 0,57
|
|Sterlin
|39,3788
|39,5763
|% 0,44
|
|Frank
|35,2601
|35,4725
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2767
|8,3182
|% 0,31
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|888,14
|889,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,88
|964,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,53
|80,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,65
|2.032,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:36
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14:52MEPET
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14:51
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14:51XU100
Endeks 9, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 85, 768.00 milyon TL de
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14:51PSGYO
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 296, 899 adet işlem