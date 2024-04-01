***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264988BIST