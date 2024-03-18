***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
18.03.2024 13:23
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 12.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259643
BIST
'
16:538.766
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -63,14
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:5332,3036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1765
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:5335,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1093
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:532.241,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.241,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:51
|MEPET
|13,31
|16.101.143
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.275.972
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.854.528
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.139.150
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.401.936
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.428.304
|% -9,93
|
|DOAS
|315,50
|3.980.870.402
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,90
|3.934.175.235
|% 2,39
|
|THYAO
|270,00
|3.790.562.964
|% -0,09
|
|ALVES
|56,55
|2.893.643.095
|% -6,91
|
|PATEK
|157,30
|2.415.910.506
|% -3,62
|
|ZOREN
|5,26
|1.242.542.206
|% 2,53
|
|EKGYO
|10,65
|1.058.697.504
|% -1,21
|
|AKFGY
|2,51
|205.202.519
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.738.822.675
|% 0,82
|
|TSPOR
|1,52
|106.944.297
|% -5,59
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2931
|32,2998
|% 0,54
|
|Euro
|35,1957
|35,2093
|% 0,26
|
|Sterlin
|42,2551
|42,4669
|% 1,61
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,69
|920,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,93
|1.040,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,51
|2.158,86
|% 0,66
|