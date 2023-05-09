***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 09:44
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.2023 tarih ve E-32992422-205.04.04-37013 sayılı yazısı ile
MASLAK İRTİBAT BÜROSU
Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak N 4 42 Maslak B Blok D: 743 (B2409) Sarıyer/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148468
BIST
11:174.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,45
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1719,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1721,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0355
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:171.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.269,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.799.776
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.873.179
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,30
|69.431.260
|% -7,45
|
|FENER
|48,02
|117.000.971
|% -7,39
|
|CWENE
|124,20
|1.534.923.275
|% -5,41
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|THYAO
|131,50
|1.028.568.120
|% -0,98
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|KCHOL
|82,35
|841.036.027
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|YKBNK
|10,03
|577.644.803
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,56
|216.255.580
|% 0,18
|
|SKBNK
|2,24
|86.295.094
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5104
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4149
|21,4212
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5222
|24,6452
|% -0,05
|
|Frank
|21,7800
|21,9112
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1868
|5,2128
|% 0,05
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|3,57
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,72
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.265
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,87
|