***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 15.06.2023 tarih ve E-32992422-205.04.04-38726 sayılı yazısı ileANTALYA İRTİBAT BÜROSUŞirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi Levent Apartmanı No 81/1 Muratpaşa/Antalya adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159425BIST