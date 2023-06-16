***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2023 14:59
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 15.06.2023 tarih ve E-32992422-205.04.04-38726 sayılı yazısı ile
ANTALYA İRTİBAT BÜROSU
Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi Levent Apartmanı No 81/1 Muratpaşa/Antalya adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159425
BIST
17:595.485
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0165
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.488,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.488,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:57
|AVHOL
|66,55
|104.684.617
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|123.920.378
|% 9,99
|
|PASEU
|33,26
|49.046.560
|% 9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.047.219
|% -9,99
|
|RODRG
|41,40
|81.168.538
|% -9,21
|
|IHAAS
|141,60
|26.694.938
|% -7,09
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|CWENE
|179,70
|1.487.165.190
|% 6,71
|
|ALFAS
|453,00
|1.428.366.178
|% 7,58
|
|OYAKC
|41,52
|832.721.865
|% 2,77
|
|PENTA
|26,04
|791.050.445
|% 9,97
|
|KAYSE
|16,81
|622.071.131
|% 2,13
|
|ASTOR
|53,50
|1.952.293.375
|% 0,85
|
|AHGAZ
|8,11
|220.402.320
|% -0,98
|
|KTLEV
|14,08
|352.541.971
|% -3,83
|
|MNDTR
|14,43
|318.677.581
|% -5,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6175
|23,6239
|% -0,10
|
|Euro
|25,8099
|25,8261
|% -0,14
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.490
|0,15
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.809
|4.891
|7,00
|
|Çeyrek
|2.405
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|0,50
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem