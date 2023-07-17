***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hasan Tuna ÇETİNKAYA 14.07.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Hasan Tuna ÇETİNKAYA'yakariyerinin devamında başarılar dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172749BIST