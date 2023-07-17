***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 18:22
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hasan Tuna ÇETİNKAYA 14.07.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Sayın Hasan Tuna ÇETİNKAYA'ya
kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172749
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2182
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2508
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.655,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.655,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3377
|26,3435
|% 0,84
|
|Euro
|29,6126
|29,6254
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3500
|34,5222
|% 0,75
|
|Frank
|30,4989
|30,6826
|% 1,01
|
|Riyal
|7,0014
|7,0365
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,64
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,66
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.694
|10.932
|149,00
|
|Yarım
|5.347
|5.491
|74,00
|
|Çeyrek
|2.682
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,02
|0,05
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|-1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK