***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 09:16
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni alabilmesi amacıyla 28 Aralık 2022 tarihinde BDDK'ya başvuru yapıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.
Şirketimizin doğrudan %30,00'una sahip olduğu 500 Milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 05/08/2023 tarih ve 32270 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03/08/2023 tarih 10641sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181244
BIST
'
12:037.456
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 54,99
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
12:0327,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0875
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
12:0329,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0033
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
12:031.680,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.680,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler12:01
|GLBMD
|24,88
|4.850.505
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|SDTTR
|331,80
|565.025.589
|% 9,98
|
|BRKVY
|52,90
|14.152.471
|% 9,98
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|168.894.001
|% -9,96
|
|ATAKP
|63,30
|552.094.400
|% -6,91
|
|FZLGY
|13,59
|502.393.577
|% -6,85
|
|OYAYO
|31,72
|18.211.153
|% -6,60
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|ASTOR
|109,50
|1.757.476.877
|% -2,23
|
|PGSUS
|911,80
|1.494.455.848
|% 8,55
|
|SMRTG
|80,70
|1.275.456.255
|% -4,83
|
|EKGYO
|9,07
|1.961.164.416
|% 2,37
|
|KLSER
|52,25
|3.074.162.989
|% 7,38
|
|AKFYE
|16,06
|846.750.102
|% 5,59
|
|ADESE
|1,76
|86.284.768
|% 2,33
|
|SEGYO
|2,86
|112.873.166
|% 4,38
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9956
|27,0009
|% 0,32
|
|Euro
|29,6471
|29,6599
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,2654
|34,4373
|% 0,15
|
|Frank
|30,7076
|30,8926
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1757
|7,2117
|% 0,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-5,58
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.375
|-44,00
|
|Tam
|10.971
|11.044
|-60,00
|
|Yarım
|5.490
|5.547
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.774
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,54
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:15OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 152 adet işlem
-
12:14TEZOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 901 adet işlem
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, EKGYO
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 62 artarak (% 0.68 ) 6, 637
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, YAPRK, QNBFL, TETMT, IMASM, OYLUM, GLBMD, MIPAZ, BRKVY, SDTTR