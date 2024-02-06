***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 09:32
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde,
Teftiş Kurulu Başkanı (Müfettiş) ve Masak Uyum Görevlisi olarak çalışmakta olan Özlem TAŞKIN 02.02.2024 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247019
BIST
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En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DOFER
|55,05
|125.148.140
|% 9,99
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|REEDR
|37,90
|55.230.419
|% 9,98
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|VESTL
|72,30
|376.476.077
|% 9,96
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|KARYE
|46,00
|54.978.026
|% 9,73
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|VESBE
|19,85
|472.018.665
|% 9,07
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|PEKGY
|36,10
|30.090.879
|% -3,42
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|BURVA
|134,00
|7.043.631
|% -2,83
|
|AVTUR
|9,33
|5.894.120
|% -2,51
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|SAMAT
|53,15
|16.174.240
|% -2,21
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|COSMO
|141,20
|8.485.237
|% -2,15
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|THYAO
|288,75
|1.428.199.789
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,07
|896.484.797
|% 7,19
|
|AKBNK
|40,74
|756.425.702
|% 1,29
|
|BINHO
|648,50
|696.335.455
|% 4,18
|
|MIATK
|53,50
|623.221.525
|% 7,60
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|ZOREN
|5,07
|896.484.797
|% 7,19
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|YKBNK
|22,94
|585.789.184
|% 1,15
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|VESBE
|19,85
|472.018.665
|% 9,07
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|TSPOR
|1,63
|38.239.095
|% -0,61
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|EKGYO
|10,22
|226.815.938
|% 0,49
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|10:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5669
|30,5731
|% 0,06
|
|Euro
|32,9091
|32,9217
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2846
|38,4766
|% 0,24
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|Frank
|35,0342
|35,2453
|% 0,21
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|Riyal
|8,1262
|8,1670
|% 0,04
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|10:25
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,40
|22,43
|% 0,66
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|Platin
|903,47
|904,52
|% 0,66
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|Paladyum
|961,80
|966,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.027,86
|2.028,07
|% 0,66
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