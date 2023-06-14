***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVade Tarihi 18.08.2023Vade (Gün Sayısı) 65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiatışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2023İhraç Fiyatı 0,92733Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,84Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 44,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 52,75Borsada İşlem Görme Durumu EvetÖdeme Türü TL ÖdemeliISIN Kodu TRFINFM82319Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000İtfa Tarihi 18.08.2023Kayıt Tarihi 17.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2023Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 65 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFINFM82319 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %44,00, yıllık bileşik faiz oranı %52,75 ve ihraç fiyatı 0,92733 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158569BIST