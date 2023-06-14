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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.06.2023 11:54
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.06.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 18.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiatışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2023
İhraç Fiyatı 0,92733
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,84
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 44,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 52,75
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFINFM82319
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
İtfa Tarihi 18.08.2023
Kayıt Tarihi 17.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2023
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 02.09.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 65 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFINFM82319 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %44,00, yıllık bileşik faiz oranı %52,75 ve ihraç fiyatı 0,92733 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158569


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ISBTR 56.035,10 1.120.702 % 10,00  
INTEM 96,30 33.520.817 % 9,99  
BRSAN 262,10 759.966.556 % 9,99  
SONME 36,12 10.098.125 % 9,99  
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Dolar 23,5904 23,5973 % -0,14  
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Sterlin 29,7090 29,8580 % -0,03  
Frank 26,0010 26,1576 % -0,03  
Riyal 6,2628 6,2943 % -0,33  
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14:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 2,55  
Altın Gr. 1.474 1.474 -2,63  
Cumhuriyet 9.819 9.967 -104,00  
Tam 9.767 10.028 -98,80  
Yarım 4.784 4.871 -28,00  
Çeyrek 2.392 2.435 -14,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,82 0,14  
Gümüş Gr. 18,03 18,05 0,05  
B. Petrol 75,32 75,32 1,03  
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