***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2023 19:11
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 200000000 TRY Yurtiçi 27.04.2023 27.04.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 300000000 TRY Yurtiçi 05.05.2023 05.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148288
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,4656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0345
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.267,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.267,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5013
|19,5068
|% -0,04
|
|Euro
|21,4678
|21,4732
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5352
|24,6583
|% -0,17
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1855
|5,2115
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,43
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.531
|4.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.294
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|1,64
|