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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2023 12:55
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 04.05.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 23.05.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157600


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:365.560
Değişim :  0,11% |  6,12
Açılış :  5.603  
Önceki Kapanış :  5.554  
En Düşük
5.535 En Yüksek
5.617
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 49,08 41.144.151 % 10,00  
OSMEN 107,40 64.212.446 % 9,98  
EGPRO 100,60 74.627.364 % 9,95  
ERBOS 137,10 92.826.024 % 9,94  
BURVA 59,15 22.560.178 % 9,94  
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14:36 Alış Satış %  
Dolar 23,3626 23,4035 % 1,27  
Euro 25,2285 25,2543 % 0,75  
Sterlin 29,3285 29,4756 % 1,31  
Frank 25,8725 26,0283 % 1,02  
Riyal 6,2293 6,2606 % 1,34  
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14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 0,42  
Altın Gr. 1.481 1.481 19,91  
Cumhuriyet 9.848 9.997 -38,00  
Tam 9.791 10.058 -38,30  
Yarım 4.819 4.893 24,00  
Çeyrek 2.402 2.454 23,00  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 0,09  
Gümüş Gr. 18,36 18,38 0,33  
B. Petrol 76,11 76,11 0,15  
Seans Raporu 14:36
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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