***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 18:14
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 300000000 TRY Yurtiçi 05.05.2023 05.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 300000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 400000000 TRY Yurtiçi 05.07.2023 05.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166540
BIST
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18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0254
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1318
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.602,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0725
|26,1181
|% 0,20
|
|Euro
|28,3820
|28,4208
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,1182
|33,2843
|% 0,28
|
|Frank
|29,0062
|29,1810
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9343
|6,9691
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.395
|10.658
|64,00
|
|Yarım
|5.205
|5.353
|32,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.677
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,04
|-0,36
|
|B. Petrol
|76,51
|76,51
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem