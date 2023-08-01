***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNamık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıBülent KIRIMLI Yönetim Kurulu ÜyesiMurat TANRIÖVER Yönetim Kurulu ÜyesiTamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu BaşkanEngin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım DanışmanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür YardımcısıHüseyin GÜLER Genel Müdür YardımcısıAlper ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıFerhat SÖNMEZ Genel Müdür YardımcısıUmut KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe MüdürüMehmet İnanç BAŞ Muhasebe UzmanıMurat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.SorumlusuBetül ERGÜN Türev Araçlar Operasyon SorumlusuHüseyin Tarkan AKGÜL Genel MüdürSüheyla GÜLVER ESEN Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178892BIST