***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2023 14:08
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 300000000 TRY Yurtiçi 05.05.2023 05.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 300000000 TRY Yurtiçi 08.06.2023 08.06.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 400000000 TRY Yurtiçi 05.07.2023 05.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 770000000 TRY Yurtiçi 03.08.2023 03.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181422
BIST
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16:127.463
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 62,25
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1226,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0846
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1229,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0753
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:121.684,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.684,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MIPAZ
|28,60
|25.496.015
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|258.472.680
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|105.696.814
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|ZEDUR
|98,30
|333.099.168
|% -7,61
|
|ENSRI
|10,22
|114.223.718
|% -6,41
|
|THYAO
|264,00
|11.811.118.140
|% 6,11
|
|SASA
|59,00
|5.038.260.468
|% -7,67
|
|KLSER
|53,50
|4.888.226.919
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.436.913.290
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.381.538.032
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.959.986.928
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.352.144
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,07
|1.941.903.880
|% 0,06
|
|FZLGY
|15,79
|1.756.963.967
|% 8,22
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9920
|26,9986
|% 0,31
|
|Euro
|29,7210
|29,7419
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,3851
|34,5575
|% 0,50
|
|Frank
|30,7530
|30,9382
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,29
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.058
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,59
|85,59
|-0,65
|