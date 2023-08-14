***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 10:14
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENDER ŞAHİN CEO - İcra Kurulu Başkanı
TAMER AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN EMRE SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı
ALPER ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET MERT YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı
HÜSEYİN GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
UMUT KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
FERHAT SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
HÜSEYİN TARKAN AKGÜL Genel Müdür
SÜHEYLA GÜLVER ESEN Genel Müdür Yardımcısı
SERKAN UMAN Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Bilgisayar Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184988
BIST