***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2023 10:38
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 17.07.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 21.07.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 14.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 22.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186932
BIST
'
12:377.750
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -14,08
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3727,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3729,4894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3881
12:371.649,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.649,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1021
|27,1076
|% 0,10
|
|Euro
|29,4735
|29,4894
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3561
|34,5284
|% -0,16
|
|Frank
|30,6677
|30,8525
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2104
|7,2466
|% 0,16
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,69
|
|Cumhuriyet
|11.294
|11.465
|-18,00
|
|Tam
|11.043
|11.114
|-14,00
|
|Yarım
|5.539
|5.583
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,11
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|