***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2024 16:07
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 2000000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
YATIRIM KURULUŞU VARANTI 200000000 TRY Yurtiçi 31.01.2024 31.01.2025 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246439
BIST
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17:028.643
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,71
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0230,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1280
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0232,9517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1058
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:021.988,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -15,61
|Açılış
|: 1.988,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.961.670
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.418.029.785
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.519.060
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.890.331
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,34
|130.513.338
|% -7,79
|
|THYAO
|277,00
|13.397.139.809
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,75
|5.714.198.415
|% 5,93
|
|EREGL
|43,42
|4.266.170.596
|% -0,69
|
|AKBNK
|39,12
|3.772.533.196
|% -2,40
|
|ASTOR
|126,40
|3.643.820.823
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|923.687.718
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|386.396.572
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,90
|1.794.702.461
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,16
|3.143.527.946
|% -0,89
|
|PETKM
|22,00
|2.486.859.571
|% -1,70
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4599
|30,4637
|% 0,43
|
|Euro
|32,9336
|32,9471
|% -0,33
|
|Sterlin
|38,4896
|38,6827
|% -0,17
|
|Frank
|35,1365
|35,3481
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0985
|8,1391
|% 0,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|907,53
|908,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,95
|963,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,10
|78,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,79
|2.033,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
-
17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
-
17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem
-
17:13ATSYH
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 42.88 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 383 adet işlem
-
17:12ASTOR
Yüzde 6.47 oranında artışla 126.70 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 907, 634 adet işlem